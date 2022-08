Atletizm federasyonundan 'start zero test sonuçları' için açıklama

Türkiye Atletizm Federasyonu Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda "start zero test sonuçları" ilgili bir açıklama yaptı.



Federasyondan yapılan açıklamada, start zero test sonuçlarının Dünya Atletizm Birliği tarafından görevlendirilen teknik delege ve ITO'ların (başhakem) gözetimi altında yapıldığı hatırlatıldı.



Açıklamada, "Start ITO, Foto Finiş ITO, Koşular ITO ve diğer görevli ITO'ların gözetimi altında her yarışma gününde yapılan start zero test sonuçlarında kablolu sistem ile kablosuz sistem arasında bir fark oluştuğu dördüncü gün sabahı yapılan testlerde fark edilmiştir." denildi.



Konuyla ilgili sorunun irdelendiği ve teknik delege Samuel Silva Lopes'in başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yukarıda yazılı olan ITO'lar ve yarışmada yer alan ITO'lar ile birlikte görev yapan yerel start ve foto finiş hakemleri katılım sağlamış olup, durumun kurallarda ve literatürde yer almayan ve ilk defa karşılaşılan bir husus olduğu teknik delege tarafından belirtilerek bu durumun katılımcı ülkeler, World Athletics ve LOC ile paylaşılması gerektiğine karar vererek, bir rapor hazırlanmış ardından ilgili birimlerle paylaşılmıştır. Oluşan bu durum sonrasında yarışma sonuçlarında, madalya sıralamasında herhangi bir sorun olmadığı, ilk 3 gün yarışma sonuçlarının 2023 Dünya Şampiyonası için sporcuların sıralamalarında dikkate alınmaması teknik delege tarafından Dünya Atletizm Birliği'ne önerilmiştir. Ayrıca rekor kırılan bazı branşlardaki derecelerin, rüzgar limitlerinin 2m/saniyenin üzerinde olması nedeni ile rekor olarak değerlendirilemeyeceği de Dünya Atletizm Birliği kurallarında belirtilmektedir."





