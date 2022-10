Atletizm bu yıl tarihinde en başarılı dönemini yaşadı

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, atletizmde tarihi başarılarla dolu bir sezonu yaşadıklarını belirtti.



Çintimar, atletizmde 2022'de şu ana kadar elde ettikleri başarıları AA muhabirine değerlendirdi.



Bu yıl birçok ülkede birçok organizasyona katıldıklarını ifade eden Çintimar, bu şampiyonalarda önemli başarılar elde ettiklerini dile getirdi.



Atletizmin bu yıl yükselişte olduğunu vurgulayan Çintimar, şöyle devam etti:



"Bu yıl tarihi başarılarla dolu bir yıl oldu. Atletizmin puan ve derece açısından en önemli yıllarından birisi oldu. Kış ve önümüzdeki yaz sezonuyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na emin adımlarımızla ve kendi altyapımızdan yetiştirdiğimiz çocuklarımızla ilerlediğimizi görüyoruz. Bunun için ben atletizm ailesine sonsuz teşekkür ediyorum. Türkiye atletizmi olarak 2024'te Allah nasip ederse altın madalyayı alan federasyon olacağız."



Çintimar, atletizm takımının, Akdeniz Oyunları tarihinde ilk defa 7 altın madalyayla takım olarak şampiyon olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"Akabinde Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'na katıldık. Burada çok ciddi bir başarıyla katılan tüm sporcularımız hemen hemen madalya aldı. Altın madalya sıralamasında da yine en üstteki yerimizi alarak burada da ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Ardından Avrupa Oyunları'na gittik. Orada da bir altın, bir gümüş, bir bronz madalya aldık. Yedi farklı branşın katıldığı organizasyonda atletizm takımı olarak en önde yerimizi aldık. Alınan yedi madalyanın üçünü atletizm takımı olarak biz aldık. Bu da bizim için Avrupa'daki sınavımızdı burada da iyi bir başarı elde ettiğimizi ifade edebiliyorum."



Gençler Dünya Şampiyonası tarihinde Türkiye'nin bugüne kadar 5 madalya aldığını aktaran Çintimar, "Bu yıl 4 madalyayı tek organizasyonda aldık. Bu bizim için atletizmde bu yılın finaliydi." diye konuştu.



Çintimar, kendilerine her zaman destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve tüm spor camiasına teşekkür etti.



- "2024 bizim altyapıdan getirdiğimiz çocukların hasat zamanı olacak"



Altyapı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğine dikkati çeken Fatih Çintimar, şunları kaydetti:



"Sporda altyapınız çok iyiyse bunun devamının geleceği bir görüntüdür. Şu an A Milli Takımımızda 6 sporcumuz 25 yaş üstü. Geri kalan sporcularımız gençlerden oluşuyor. Bu altyapı da son 5 yıldır illerde, bölgelerde, kulüplerde yapmış olduğumuz çalışmaların neticesinde elde ettiğimiz sporcu havuzumuz. Buradan da yukarıya taşımak Allah nasip ederse daha hızlı, verimli bir çalışmayla neticelenecek. 2024 bizim altyapıdaki getirdiğimiz çocukların hasat zamanı olacak diye düşünüyorum. Türk atletizminin bugüne kadar gelmiş olduğu noktadaki her başarıyı Allah nasip etti. İnşallah bir tek olimpiyat altın madalyamız kaldı. Onu da 2024'te almak istiyorum."





