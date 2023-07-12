Atletizm Avrupa Şampiyonası başlıyor

Finlandiya'da düzenlenecek Atletizm 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye'yi 39 milli sporcu temsil edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atletizm Avrupa Şampiyonası başlıyor
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12 Temmuz 2023 21:57
23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası, Finlandiya'da başlayacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13-16 Temmuz tarihilerinde Espoo şehrinde yapılacak organizasyona 39 milli sporcunu katılacak.

Türkiye'yi organizasyonda; Ali Eren Ünlü, Anthony Smith, Ayetullah Aslanhan, Baran Ergüven, Batuhan Çakır, Berk Sansoy, Berke Akçam, Enes Çankaya, Halil Yılmazer, İlyas Çanakçı, İsmail Nezir, İsmail Taşyürek, Kubilay Ençü, Mazlum Demir, Mehmet Çelik, Mesut Bülbül, Nuh Bolat, Oğuz Uyar, Oğuzhan Kaya, Ömer Amaçtan, Serhat Bulut, Umut Uysal, Volkan Erdoğan, Yağız Canlı, Cansu Nimet Sayın, Esra Türkmen, Evin Demir, Gizem Akgöz, Hayriye Nur Arı, Münevver Hancı, Özlem Becerek, Pelinsu Şahin, Pınar Akyol, Ruken Tek, Rümeysa Coşkun, Simay Özçiftçi, Şevval Özdoğan, Urkuş Işık ve Yaren Yıldırım temsil edecek.

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