MUTSUZ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

SAĞ VE SOL TARAF KİRALIK

İspanyol AS gazetesi, Sarı-Kırmızılılar'ın Atletico Madrid'de bu sezon sadece yedi maçta forma giyebilen Santiago Arias'la ilgilendiğini, 28 yaşındaki Kolombiyalı'yı kiralık olarak kadrosuna katacağını yazmıştı. Ayrıca Santiago Arias transferi için Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun devreye gireceği ve oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı belirtilmişti. Güney Amerika basını ise bu transfer gelişmesini bir adım daha öteye götürdü.Brezilya basınından "futebolatino.com.br" sitesi yaptığı haberde, "Falcao, arkadaşı Santiago Arias'ı Galatasaray'a götürmek istiyor. Kolombiya basını Atletico Madrid'de mutsuz olan Arias'ın, Galatasaray'a gideceği iddialarını yineledi. Falcao'nun bu transfere aracılık ettiği de belirtildi. Falcao, Arias'la telefonda görüştü ve Atletico Madrid'de mutsuz olduğunu öğrendi. Onu Türkiye'ye gelmek için ikna etti" satırlarına imza attı.28 yaşındaki oyuncunun Atletico Madrid'le mukavelesi sürüyor. Galatasaray Yönetimi; Finansal Fair Play kriterleri ve pandemi sonrası sarsılan ekonomi sebebiyle bu transferi kiralık olarak bitirmeyi planlıyor. Güney Amerika basınındaki haberlere göre; İspanyol ekibi de futbolcunun kiralık olarak ayrılığına onay verecek. Cim-Bom'da sol bek Saracchi sonrası sağ bek Santiago Arias da kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.