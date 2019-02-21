Atletico'dan Ronaldo'ya Şampiyonlar Ligi cevabı!

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'in Juventus'u sahasında 2-0 yendiği maçta Cristiano Ronaldo ve ev sahibi takım taraftarları arasında yaşanan diyalog dikkat çekmişti.Atletico Madrid taraftarları Ronaldo için ''Vergi çalsana Ronaldo'' tezahüratlarında bulunduktan sonra yıldız futbolcu, tribünlere dönerek ''5'' hareketi yapmış ve 5 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazandığını belirtmişti.2-0'lık galibiyetin ardından Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ise Ronaldo'nun bu hareketin cevap verdi. Enrique Cerezo, ''Ronaldo'nun 5 değil, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Bizimle oynadığı iki finalde haksızlıklarla kupayı kazandı. O iki kupa sayılmaz.'' sözlerini kullandı.