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Atletico'dan Gaitan'a; "Senin için en uygun kulüp Fenerbahçe"

Gaitan'ı 15 Milyon Euro'ya satmak isteyen Atletico Madrid, Avrupa'da transfer döneminin bitmesiyle köşeye sıkıştı. Yıldız ismin menajeri Fenerbahçe ile temasa geçti.

Atletico'dan Gaitan'a; 'Senin için en uygun kulüp Fenerbahçe'
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23 Aralık 2017 11:42
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ederken Sarı- Lacivertli yönetimin listesinde yer alan Atletico Madrid'li Gaitan konusunda önemli gelişmeler yaşandı. İstediği kadar ilk 11'de forma şansı bulamayan Tangocu ocak ayında Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini söyledi

Gaitan Atletico yönetimine eski kulübü Boca Juniors'a gitmek istediğini söylerken ummadığı bir cevapla karşılaştı. Atletico yönetimi, "Senin ücretini Boca vermez. Kalan kısmı da biz tamamlamayız" dedi.

SENİN İÇİN UYGUNU FENERBAHÇE

Sonrasında Gaitan'a "Senin için en uygun kulüp Fenerbahçe. Seni kiralamak istiyorlar. Ücretinin tamamını da karşılamaya hazırlar" denildi. Gaitan için Fenerbahçe bir adım öne geçti. Gaitan'ın enajeri Jose Iribarren de geçtiğimiz günlerde, "Türkiye'den çok kişi aradı. Çok teklif var. Türkiye de seçeneklerden birisi" demiş açıkca kulüp ismi vermese de bu kulübün Fenerbahçe olduğu yorumları yapılmıştı.

HER İKİ KANATTA DA OYNUYOR

1.73 boyunda olan ve zaman zaman Arjantin Milli Takımı'nda görev yapan Gaitan sol ayaklı olmasına rağmen daha çok sağ kanatta oynuyor. Ancak her iki kanatta da oynayabilmesi kendisini cazip kılıyor. Atletıco Madrid ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan Gaitan için İspanyol kulübüyle en kısa zamanda masaya oturulması bekleniyor. 1 aydır sahalardan ayrı olan Gaitan'ın sakatlığı ise geçmek üzere.

19 kez Arjantin Milli Takım forması giyen ve sol ayaklı olmasına karşın sağ kanatta görev yapan Gaitan'ın daha önce F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve Başakşehir'e de teklif edildiği ancak 15 milyon Euro istendiği öğrenildi.

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