19 kez Arjantin Milli Takım forması giyen ve sol ayaklı olmasına karşın sağ kanatta görev yapan Gaitan'ın daha önce F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş ve Başakşehir'e de teklif edildiği ancak 15 milyon Euro istendiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ederken Sarı- Lacivertli yönetimin listesinde yer alan Atletico Madrid'li Gaitan konusunda önemli gelişmeler yaşandı. İstediği kadar ilk 11'de forma şansı bulamayan Tangocu ocak ayında Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini söylediGaitan Atletico yönetimine eski kulübü Boca Juniors'a gitmek istediğini söylerken ummadığı bir cevapla karşılaştı. Atletico yönetimi," dedi.Sonrasında Gaitan'a" denildi. Gaitan için Fenerbahçe bir adım öne geçti. Gaitan'ın enajeri Jose Iribarren de geçtiğimiz günlerde, "Türkiye'den çok kişi aradı. Çok teklif var. Türkiye de seçeneklerden birisi" demiş açıkca kulüp ismi vermese de bu kulübün Fenerbahçe olduğu yorumları yapılmıştı.1.73 boyunda olan ve zaman zaman Arjantin Milli Takımı'nda görev yapan Gaitan sol ayaklı olmasına rağmen daha çok sağ kanatta oynuyor. Ancak her iki kanatta da oynayabilmesi kendisini cazip kılıyor. Atletıco Madrid ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan Gaitan için İspanyol kulübüyle en kısa zamanda masaya oturulması bekleniyor. 1 aydır sahalardan ayrı olan Gaitan'ın sakatlığı ise geçmek üzere.