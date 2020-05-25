Atletico'da Joao Felix için endişeli bekleyiş!

Atletico Madrid'in yıldız santrforu Joao Felix, antrenmanda sakatlandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; atleticodemadrid.com
Atletico'da Joao Felix için endişeli bekleyiş!
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25 Mayıs 2020 17:41
İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'de Joao Felix korkusu yaşanıyor.

Atletico'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Portekizli golcünün gerçekleştirilen idmanda sol ön çapraz bağlarından sakatlandığı ifade edildi.

Sakatlığının çok ciddi gözükmediğini belirten Atletico Madrid Kulübü, oyuncunun hastanede MR'a sokulduğunu ve sonuçların beklendiğini açıkladı.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla toplamda 28 resmi maça çıkan Joao Felix, 6 gol - 3 asistlik bir performansa imza attı.

Joao Felix, sezon başında Portekiz'in Benfica takımından Atletico Madrid'e 120 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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