Atletico'da Joao Felix için endişeli bekleyiş!

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'de Joao Felix korkusu yaşanıyor.
Atletico'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Portekizli golcünün gerçekleştirilen idmanda sol ön çapraz bağlarından sakatlandığı ifade edildi.
Sakatlığının çok ciddi gözükmediğini belirten Atletico Madrid Kulübü, oyuncunun hastanede MR'a sokulduğunu ve sonuçların beklendiğini açıkladı.
Bu sezon Atletico Madrid formasıyla toplamda 28 resmi maça çıkan Joao Felix, 6 gol - 3 asistlik bir performansa imza attı.
Joao Felix, sezon başında Portekiz'in Benfica takımından Atletico Madrid'e 120 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
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Atletico'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Portekizli golcünün gerçekleştirilen idmanda sol ön çapraz bağlarından sakatlandığı ifade edildi.
Sakatlığının çok ciddi gözükmediğini belirten Atletico Madrid Kulübü, oyuncunun hastanede MR'a sokulduğunu ve sonuçların beklendiğini açıkladı.
Bu sezon Atletico Madrid formasıyla toplamda 28 resmi maça çıkan Joao Felix, 6 gol - 3 asistlik bir performansa imza attı.
Joao Felix, sezon başında Portekiz'in Benfica takımından Atletico Madrid'e 120 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın