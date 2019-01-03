Atletico'da Diego Godin ayrılığa hazırlanıyor

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in tecrübeli savunma oyuncusu Diego Godin, ayrılmaya hazırlanıyor.32 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, sezon sonu sona erecek sözleşmesini yenilemedi. Premier League ekiplerinden Manchester United'ın da devreye girmesinin ardından Godin'in Ocak ayında ayrılacağı iddia edildi.İspanyol basınında yer alan haberde Atletico ile sözleşme uzatmayan Godin, bir süredir görüştüğü Manchester United ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncunun, Ocak ayında Atletico'dan ayrılıp Manchester United ile sözleşme imzalaması bekleniyor.Diego Godin bu sezon Atletico Madrid formasıyla 18 resmi maçta şans buldu.