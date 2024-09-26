İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid, Celta Vigo deplasmanına konuk oldu. Estadio de Balaidos'taki mücadeleyi Atletico Madrid 1-0'lık skorla kazandı.
Diego Simeone'nin ekibine galibiyeti getiren golü 90. dakikada Julian Alvarez attı.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 15 puana yükseldi. Celta Vigo, 9 puanda kaldı.
Atletico Madrid, ligin bir sonraki maçında hafta sonunda sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Celta Vigo, bir sonraki haftada sahasında Girona ile karşı karşıya gelecek.
Diego Simeone'nin ekibine galibiyeti getiren golü 90. dakikada Julian Alvarez attı.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 15 puana yükseldi. Celta Vigo, 9 puanda kaldı.
Atletico Madrid, ligin bir sonraki maçında hafta sonunda sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Celta Vigo, bir sonraki haftada sahasında Girona ile karşı karşıya gelecek.