Atletico, Simeone ile devam ediyor

Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Haber; AA
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Atletico, Simeone ile devam ediyor
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08 Temmuz 2021 21:51
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) son şampiyonu Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone'nin sözleşmesini uzattı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Arjantinli teknik adamın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.

Simeone, göreve geldiği 2011 yılından bu yana Madrid ekibiyle 2'si La Liga olmak üzere toplam 8 kupa şampiyonluğu yaşadı.


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