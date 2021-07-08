Atletico, Simeone ile devam ediyor

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) son şampiyonu Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone'nin sözleşmesini uzattı.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Arjantinli teknik adamın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.
Simeone, göreve geldiği 2011 yılından bu yana Madrid ekibiyle 2'si La Liga olmak üzere toplam 8 kupa şampiyonluğu yaşadı.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Arjantinli teknik adamın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.
Simeone, göreve geldiği 2011 yılından bu yana Madrid ekibiyle 2'si La Liga olmak üzere toplam 8 kupa şampiyonluğu yaşadı.
Atletico Madrid, Diego Simeone'nin sözleşmesini 2024'e kadar uzattı. ✍
🏆🏆 İspanya La Liga
🏆🏆 UEFA Avrupa Ligi
🏆🏆 UEFA Süper Kupa
🏆 İspanya Süper Kupa pic.twitter.com/3LQSTFZQ6n
— Sporx (@sporx) July 8, 2021