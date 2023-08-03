Atletico'nun yıldızından Galatasaray'a yeşil ışık!

Galatasaray Transfer Haberleri Son Dakika: Orta sahaya ciddi bir takviye hedefleyen Galatasaray'a İspanya'dan yeşil ışık yakıldı. İşte flaş haberin detayları...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Atletico'nun yıldızından Galatasaray'a yeşil ışık!
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03 Ağustos 2023 12:11
Transferin en hareketli günlerini yaşayan Galatasaray'ın orta saha arayışı doğrultusunda gündemine flaş bir isim daha geldi.

Önceliği Ndombele, Fred ve Paredes gibi yıldızlara veren SarıKırmızılılar, bu oyuncularda herhangi bir pürüz çıkma ihtimaline karşı tedbirini aldı.

Sarı-Kırmızılı kulübün B planında, Saul Niguez'in yer aldığı ortaya çıktı. İddiaya göre Galatasaray Yönetimi, 28 yaşındaki İspanyol futbolcunun bonservisine 6 milyon Euro önerdi.

Atletico'nun da Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor. Orta alanda iki yönlü olarak görev yapabilen Niguez'in de Cim Bom'a yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında.

2. HAFTAYA KADAR BİTECEK

Sarı-Kırmızılı yönetim, Niguez gelişmesine rağmen transfer listesinin üst sıralarındaki diğer oyuncularla ilgili girişimlerini sürdürecek. Saul Niguez'in ise şu sıralarda bekleme sürecine alındığı öğrenildi.

Galatasaray cephesinde tüm plan, Süper Lig'in en geç 2. haftasına yeni orta sahayı yetiştirmek. Eğer Niguez veya gündemdeki diğer yıldızlardan birinin transferi gerçekleşirse, mevcut kadrodaki orta sahalardan bir veya iki isimle yolların ayrılabileceği belirtiliyor. 

 
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