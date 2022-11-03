Atletico'nun hedefi İlkay Gündoğan!

Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için flaş bir transfer iddiası geldi.



İspanyol basınında yer alan habere göre, Atketico Madrid, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.



Manchester City ile henüz yeni sözleşme konusunda anlaşamayan tecrübeli orta sahanın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.



GALATASARAY DA İLGİLENİYOR



Yıldız oyuncuyla Barcelona, Juventus ve Galatasaray'ın yanı sıra Bayern Münih'in de ilgilendiği ifade edildi.



Bununla birlikte Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta'nın elini çabuk tutarak bir an önce oyuncuyu ikna etmek istediği kaydedildi.



32 yaşındaki oyuncu, Manchester City formasıyla toplamda çıktığı 270 maçta 51 gol ve 34 asist yaptı.



