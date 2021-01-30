Atletico Mineiro Hulk transferini açıkladı

Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro Hulk transferini açıkladı.

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Atletico Mineiro Hulk transferini açıkladı
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30 Ocak 2021 01:02
Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro Hulk transferini açıkladı.

Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu ve resmi teklifini yapıp beklemeye geçtiği Hulk'un Atletico Mineiro'ya transfer olduğu açıklandı.

Siyah beyazlı kulüp 1,5 yıl için 3 milyon euro maaş önerdiği Hulk'un kararını bekliyordu. Brezilya ekibi Atletico Mineiro'ya transfer olduğu açıklanan Hulk böylelikle 14 yıl sonra ülkesine dönmüş oldu.



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