Atletico Mineiro'da Hulk'tan Vitor Pereira resti!

Brezilya'nın son şampiyonu Atletico Mineiro'da teknik direktörlük için Vitor Pereira'nın ismi geçerken takımın yıldızı Hulk'tan sürpriz bir çıkış geldi.

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Atletico Mineiro'da Hulk'tan Vitor Pereira resti!
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13 Ocak 2022 08:45
Brezilya'da son şampiyon Atletico Mineiro'da Yeni Teknik Direktör arayışları devam ediyor.

Ülke basınında; Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira'nın da takımın başına geçebileceği belirtiliyor.

Portekiz'den A Bola'nın haberine göre; Pereira ile daha önce sorunlar yaşayan Hulk, Atletico Mineiro yönetimine, "Vitor Pereira gelirse ben yokum." dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

2020'de Shanghai'de forma giyerken Hulk, Vitor Pereira'nın kendisini erken çıkardığı maçtan sonra çok sinirlenip, Portekizli teknik adamı kendisine olan tavrının olumsuz olması nedeniyle yönetime şikayet etmişti

 

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