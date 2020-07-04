Atletico Mallorca'yı rahat geçti, namağlup serisi 12 maça çıktı

İspanya La Liga'nın 34. haftasının açılış maçında Atletico Madrid sahasında Mallorca'yı konuk etti.



Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 3-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Karşılaşmada Atletico Madrid 29. dakikada Morata ile penaltı golünü bularak öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında Morata bu kez Llorente'nin asistinde topu ağlarla buluşturarak ilk yarının 2-0 Atletico üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıya başladıktan 10 dakika sonra Felix ve Carrasco yerine Correa - Vitolo ikilisini sokarak hücumcularını değiştiren Simeone oyunu tutarak üçüncü golü bulmayı amaçladı. 79. dakikada kaptan Koke'nin golü maçın skorunu 3-0 ilan etti.



Bu sonuçla 62 puana yükselen Atletico Madrid 3. sıra için iddiasını sürdürdü. Mallorca ise 29 puanda kalarak ligde kalma umutlarını azaltmaya devam etti.



