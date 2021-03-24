Atletico Madridli Dembele idmanda baygınlık geçirdi

Atletico Madrid idmanında baygınlık geçiren Moussa Dembele ilk müdehalenin ardından yerden kalktı ve sahayı yürüyerek terk etti.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Atletico Madridli Dembele idmanda baygınlık geçirdi
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24 Mart 2021 08:17
Atletico Madrid'in Fransız forveti Moussa Dembele, antrenman sırasında fenalık geçerek bayıldı ve hastaneye kaldırıldı.

İspanyol ekibinin öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanın ısınma hareketleri ile başlayan bölümünde Dembele, bir anda yere yığılarak baygınlık geçirdi. Takım arkadaşları ve sağlık görevlilerinin yardımıyla ilk müdehalesi yapılan Dembele, daha sonra tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Sahayı yürüyerek terk eden Dembele'nin hayati fonksiyonlarının tamamen normal şekilde devam ettiği kaydedilirken kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki oyuncunun bir dizi sağlık kontrolünden geçtikten sonra idmanlara çıkacağı ifade edildi.

Moussa Dembele'in yerde kaldığı an





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