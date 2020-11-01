Atletico Madrid'in joker transferi Kondogbia oluyor

Atletico Madrid ile Valencia'nın Geoffrey Kondogbia'nın transferi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.



Thomas Partey'i Arsenal'e sattıktan sonra savunmaya yönelik orta saha konusunda eksiklik yaşayan Atletico Madrid'in Kondogbia ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Transferin Atletico Madrid'e 11 milyon euroya yakın bir bonservise mal olacağı söylenirken resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.



La Liga'daki joker transfer dönemi kurallarına göre Atletico Madrid, transfer dönemi dışında Kondogbia'yı kadrosuna katabilecek ve Ocak ayını beklemeden gelir gelmez oynatabilecek.



27 yaşındaki Fransız doğumlu Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı olan Kondogbia 2012'de milyon euroya Sevilla'ya, 2013'te 20 milyon euroya Monaco'ya, 2015'te 36 milyon euroya Inter'e, 2018'de 22 milyon euroya Valencia'ya transfer olmuştu.



