Atletico Madrid'in joker transferi Kondogbia oluyor

Thomas Partey'i Arsenal'e gönderen Atletico Madrid, transfer dönemi dışı transfer yapabilme hakkını Valencialı Geoffrey Kondogbia ile doldurmaya hazırlanıyor.

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Atletico Madrid'in joker transferi Kondogbia oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2020 08:49
Atletico Madrid ile Valencia'nın Geoffrey Kondogbia'nın transferi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Thomas Partey'i Arsenal'e sattıktan sonra savunmaya yönelik orta saha konusunda eksiklik yaşayan Atletico Madrid'in Kondogbia ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Transferin Atletico Madrid'e 11 milyon euroya yakın bir bonservise mal olacağı söylenirken resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

La Liga'daki joker transfer dönemi kurallarına göre Atletico Madrid, transfer dönemi dışında Kondogbia'yı kadrosuna katabilecek ve Ocak ayını beklemeden gelir gelmez oynatabilecek.

27 yaşındaki Fransız doğumlu Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı olan Kondogbia 2012'de milyon euroya Sevilla'ya, 2013'te 20 milyon euroya Monaco'ya, 2015'te 36 milyon euroya Inter'e, 2018'de 22 milyon euroya Valencia'ya transfer olmuştu.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için