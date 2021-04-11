Atletico Madrid'in artık avantajı yok!

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Betis ile 1-1 berabere kaldı ve zirvede puan farkı 1'e indi.

Haber; Sporx.com
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Atletico Madrid'in artık avantajı yok!
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11 Nisan 2021 23:54
İspanya La Liga'nın 30. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Betis ile karşı karşıya geldi. Benito Villamarin'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Atletico Madrid, 5. dakikada Carrasco'nun golüyle öne geçerken, Betis'in beraberlik sayısını 20. dakikada Tello kaydetti.

Bu sonucun ardından son 11 haftada 16 puan kaybederek farkın erimesine engel olamayan Atletico Madrid, 67 puanla, Real Madrid'in 1, Barcelona'nın ise 2 puan önünde liderlikte yer aldı. Son 4 maçta 3 kez kayıp yaşayan Betis ise 47 puanla 6. sırada yer aldı.

La Liga'nın 31. haftasında Atletico Madrid evinde Eibar ile karşılaşacakken, Betis ise evinde Valencia'yı konuk edecek.

La Liga'da son durum
1(67) Atletico
2(66) Real Madrid
3(65) Barcelona





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