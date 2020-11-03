Atletico Madrid'den fiyat/performans transferi

Atletico Madrid, 50 milyon euro'ya Arsenal'e sattığı Thomas Partey'in yerini Valencia'dan 11 milyon euro'ya Geoffrey Kondogbia ile doldurdu.



Transferin son gününde serbest kalma maddesi kullanılarak Partey Arsenal'e gittiği için kurallar gereği Atletico Madrid, transfer dönemi kapanmasına rağmen 1 oyunculuk transfer hakkına sahipti. Diego Simeone'nin raporu üzerine Atletico Madrid, bu hakkını Kondogbia'dan yana kullandı.



Atletico Madrid'in Mikel Merino, Guido Rodriguez ve Campana gibi seçenekleri olmasına rağmen son olarak fiyat, kalite ve oyun tarzı olarak Kondogbia'yı tercih ettiği de vurgulandı. Fransız oyuncu ile birlikte Atletico Madrid'in orta sahasında Koke, Saul, Llorente, Herrera, Torreira ile güçlü bir rotasyon oluştu.



27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu kariyerinde Sevilla, Monaco, Inter formaları da giydi.



