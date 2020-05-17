Atletico Madrid'den dijital taraftar

Danimarka'da sözleşme çözümü

İspanya La Liga'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid, koronavirüse karşı seyircisiz maçlara çözüm arıyor.12 Haziran'da başlaması planlanan La Liga öncesi başkent ekibi, tribünlere dev dijital ekranlar koyacak.Bu ekranlara taraftar görüntüleri yansıtılacak. Böylece statta taraftar varmış görüntüsü yaratılacak. Ayrıca hoparlörlerden maçın gidişatına göre taraftar sesleri verilecek. Özellikle gollerde, kaçan gollerde ve top rakibe geçtiğinde özel reaksiyonlar olacak.Danimarka Futbolcular Birliği, koronavirüs nedeniyle askıya alınan Danimarka Süper Ligi ve ikinci ligde forma giyen oyuncuların bu sezonki sözleşmelerinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.Danimarka Ligleri İşverenler Birliği ile yapılan anlaşmanın ardından Danimarka'da bu sezonki sözleşme süreleri 31 Temmuz'a kadar ötelendi.Danimarka'da ligler, 28 Mayıs'ta yeniden başlayacak. Maçların seyircisiz oynanacağı 2019-20 sezonunun 26 Temmuz'da tamamlanması hedefleniyor.