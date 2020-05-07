Atletico Madrid'den 20 bin maske bağışı

Atletico Madrid, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 20 bin maske bağışı yaptı.

Haber; AA
Atletico Madrid'den 20 bin maske bağışı
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07 Mayıs 2020 21:54

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 20 bin maske bağışında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, maskelerin Wanda Metropolitano Stadı'nın bulunduğu bölgenin sakinlerine dağıtılacağı belirtildi.

Salgının birçok aileyi etkilediğini belirten kulüp başkanı Enrique Cerezo, "San Blas sakinleri stat projesini başında beri desteklemişti. Bu maskeler kulübümüzün küçük bir minnettarlık göstergesi." ifadelerini kullandı.

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