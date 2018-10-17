Atletico Madrid'de kriz! Costa, Griezmann'ı kıskanıyor

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in İspanyol golcüsü Diego Costa'nın, Antoine Griezmann'ın yeni sözleşmesindeki miktarı öğrendiği ve bu durumu kıskandığı iddia edildi.İspanyol basınında yer alan haberde, yaz aylarında Atletico Madrid ile yeniden sözleşme imzalayan Griezmann'ın yıllık kazancının 8 milyon euro olduğu belirtildi.30 yaşındaki golcü futbolcu, bu durumun ardından Atleticolu yetkililerin kendi maaşında yenilemeye gitmesini istedi.Diego Costa, Atletico Madrid'e geçtiğimiz Şubat ayında yeniden geri dönüş yapmış ve çıktığı 23 karşılaşmada 7 gol 6 asistle oynamıştı.Costa, bu sezon ise 10 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.