  •  
    Gözler hukukçularda! 'Olur' denirse G.Saray...
  •  
    Ve FIFA resmen açıkladı; 20 kişiden 1 Cengiz oldu
  •  
    Süper Lig'de 8 haftada TAM %400 değer artışı!..
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"
  •  
    2019 için bir operasyon! 5 yolcu, 2 nokta transfer

Atletico Madrid'de kriz! Costa, Griezmann'ı kıskanıyor

Atletico Madrid'in İspanyol golcüsü Diego Costa'nın, Griezmann'ın yıllık ücretini kıskandığı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Atletico Madrid'de kriz! Costa, Griezmann'ı kıskanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2018 14:01
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in İspanyol golcüsü Diego Costa'nın, Antoine Griezmann'ın yeni sözleşmesindeki miktarı öğrendiği ve bu durumu kıskandığı iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan haberde, yaz aylarında Atletico Madrid ile yeniden sözleşme imzalayan Griezmann'ın yıllık kazancının 8 milyon euro olduğu belirtildi.

30 yaşındaki golcü futbolcu, bu durumun ardından Atleticolu yetkililerin kendi maaşında yenilemeye gitmesini istedi.

Diego Costa, Atletico Madrid'e geçtiğimiz Şubat ayında yeniden geri dönüş yapmış ve çıktığı 23 karşılaşmada 7 gol 6 asistle oynamıştı.

Costa, bu sezon ise 10 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için