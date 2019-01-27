Atletico Madrid'de Alvaro Morata şoku! Tepki...

2-0 mağlup ettiği karşılaşmadakrizi yaşandı.Atletico Madrid'in kadrosuna katmaya yaklaştığı ve sağlık kontrolünden geçireceği Alvaro Morata için taraftarlardan tepki geldi.Getafe maçında Atletico Madrid taraftarları, Alvaro Morata'yı istemedikleri yönünde tezahüratlarda bulundu.Maçın ardından konu hakkında açıklama yapan Simeone, "Taraftarların görüşüne saygı duyuyorum ancak her zaman kulübe hizmet edebileceğine inandığım oyuncuları isterim" dedi.Bir dönem Real Madrid'de forma giyen Alvaro Morata, bu sezon Chelsea'de 24 maçta 9 gol attı.