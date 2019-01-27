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Atletico Madrid'de Alvaro Morata şoku! Tepki...

Atletico Madrid taraftarları, kulübün Alvaro Morata'yı transfer etmek üzere olmasına tribünlerden tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Atletico Madrid'de Alvaro Morata şoku! Tepki...
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27 Ocak 2019 02:50
Atletico Madrid'in Getafe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Alvaro Morata krizi yaşandı.

Atletico Madrid'in kadrosuna katmaya yaklaştığı ve sağlık kontrolünden geçireceği Alvaro Morata için taraftarlardan tepki geldi.

Getafe maçında Atletico Madrid taraftarları, Alvaro Morata'yı istemedikleri yönünde tezahüratlarda bulundu.

"SAYGI DUYUYORUM AMA..."

Maçın ardından konu hakkında açıklama yapan Simeone, "Taraftarların görüşüne saygı duyuyorum ancak her zaman kulübe hizmet edebileceğine inandığım oyuncuları isterim" dedi.

Bir dönem Real Madrid'de forma giyen Alvaro Morata, bu sezon Chelsea'de 24 maçta 9 gol attı.

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