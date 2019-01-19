İspanya La Liga'nın 20. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Huesca ile karşı karşıya geldi. El Alcoraz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 3-0'lık skorla kazandı.Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller 31. dakikada Lucas, 52. dakikada Arias ve 71. dakikada Koke'den geldi.Bu sonucun ardından Atletico Madrid puanını 41 yaptı ve Barcelona'yı takibini sürdürdü. Ligin dibindeki Huesca ise 11 puanda kaldı.La Liga'nın 21. haftasında Atletico Madrid evinde Getafe'yi konuk edecekken, Huesca ise deplasmanda Sociedad'a konuk olacak.