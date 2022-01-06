Atletico Madrid, Zeki Çelik'i istiyor!

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'de sağ bek arayışları devam ediyor.



İlk olarak Chelsea'den Cesar Azpilicueta ile ilgilenen ancak transferde birçok rakibi olduğu için vazgeçen Atletico, rotasını sürpriz bir isme kırdı.



Mundo Deportivo'nun haberine göre; İspanyol ekibi, Lille forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik'i listenin başına yazdı.



Lille'in Çelik'in menajeriyle anlaşmaya varan Atletico Madrid'de 15-20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep edeceği ifade edildi.



Ayrıca Lille ve Atletico Madrid'in sezon başında Grbic'in Fransız ekibine kiralık transferinden itibaren iyi ilişkilerinin olduğunun altı çizildi.



Bu sezon takımıyla 21 resmi maça çıkan 24 yaşındaki milli futbolcu, 1 gol kaydetti.





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