La Liga'da 17. haftada Espanyol ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Mücadelenin 88. dakikasında Sergio Garcia sahneye çıktı ve Espanyol, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, La Liga'da ilk kez yenildi ve 36 puanda kaldı. Espanyol ise 5. galibiyetini alarak puanını 20'ye yükseltti.
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Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Mücadelenin 88. dakikasında Sergio Garcia sahneye çıktı ve Espanyol, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, La Liga'da ilk kez yenildi ve 36 puanda kaldı. Espanyol ise 5. galibiyetini alarak puanını 20'ye yükseltti.
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