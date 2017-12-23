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Atletico Madrid yenilgiyi tattı! Espanyol...

Atletico Madrid deplasmanda Espanyol'a 1-0 mağlup oldu ve La Liga'da ilk yenilgisini aldı.

Kaynak: Sporx.com
Atletico Madrid yenilgiyi tattı! Espanyol...
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23 Aralık 2017 01:36
La Liga'da 17. haftada Espanyol ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Mücadelenin 88. dakikasında Sergio Garcia sahneye çıktı ve Espanyol, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, La Liga'da ilk kez yenildi ve 36 puanda kaldı. Espanyol ise 5. galibiyetini alarak puanını 20'ye yükseltti.



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