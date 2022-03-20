Atletico Madrid, Vallecano'yu tek golle geçti!

İspanya La Liga 29. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Atletico Madrid, Vallecano'yu tek golle geçti!
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20 Mart 2022 00:52
İspanya La Liga 29. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi.

Estadio de Vallecas'ta oynanan mücadeleyi Atletio Madrid 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 49. dakikada Koke kaydetti.

Atletico Madrid'de Angel Correa 85. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Madrid ekibi bu sonuçla puanını 54'e yükseltti. Rayo Vallecano ise 32 puanda kaldı.

Ligin 30. haftasında Atletico Madrid, Alaves'i konuk edecek. Rayo Vallecano ise Granada deplasmanına gidecek.

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