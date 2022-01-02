Atletico Madrid, Vallecano'yu Correa ile geçti!

İspanya La Liga 20. hafta mücadelesinde Atletico Madrid sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi.
Estadio Wanda Metropolitana'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 2-0 kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 28 ve 53. dakikalarda Angel Correa kaydetti.
Atletico bu sonuçla puanını 32'ye çıkartırken, Vallecano 30 puanda kaldı.
Atletico, ligin 21. haftasında Villarreal deplasmanına gidecek. Vallecano ise Real Betis'i konuk edecek.
Estadio Wanda Metropolitana'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 2-0 kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 28 ve 53. dakikalarda Angel Correa kaydetti.
Atletico bu sonuçla puanını 32'ye çıkartırken, Vallecano 30 puanda kaldı.
Atletico, ligin 21. haftasında Villarreal deplasmanına gidecek. Vallecano ise Real Betis'i konuk edecek.