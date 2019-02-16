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Atletico Madrid, tek golle zirveye tutundu!

La Liga'da Atletico Madrid, çok zorlandığı Vallecano deplasmanında 1-0 kazandı ve iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Kaynak: Sporx.com
Atletico Madrid, tek golle zirveye tutundu!
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16 Şubat 2019 20:09
La Liga'nın 24. haftasında Vallecano ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Atletico Madrid, çok zorlandığı maçta Vallecano'yu 1-0 mağlup etti ve 2 maçlık yenilgi serisini sonlandırıp 3 puan ile tanıştı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren tek gol, 74. dakikada Antoine Griezmann'dan geldi.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, puanını 47 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Vallecano ise 23 puanla 18. sırada kaldı ve ateş hattından uzaklaşamadı.

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