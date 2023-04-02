Atletico Madrid son dakikalarda kazandı

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Atletico Madrid, evinde Real Betis'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Atletico Madrid son dakikalarda kazandı
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02 Nisan 2023 23:55
İspanya La Liga'nın 27. haftasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile Manuel Pellegrini'nin yönetimindeki Real Betis karşı karşıya geldi.

Civitas Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid 1-0 kazanırken galibiyet golü 86. dakikada Angel Correa'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 54'e yükseltirken, Real Betis 45 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk olurken, Real Betis evinde Cadiz'i ağırlayacak.

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