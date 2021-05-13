Atletico Madrid Sociedad virajını kayıpsız geçti

İspanya La Liga'nın 36. haftasında lider Atletico Madrid, sahasında Real Sociedad'ı konuk etti.



Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan maçı Atletico Madrid 2-1 kazanarak çok kritik bir dönemde üç puanı almayı başardı.



Karşılaşmanın 16. dakikasında Carrasco'nun golüyle öne geçen Atletico, 28'de Correa ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı önde tamamladı.



İkinci yarıda Atletico Madrid oyun kontrolünü elinde bulundursa da Real Sociedad 83'te Zubeldia'nın golüyle farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atletico Madrid 2-1'lik skorla üç puanı almayı başardı.



Bu sonucun ardından Atletico Madrid 80 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Real Sociedad ise 56 puanda kaldı.



