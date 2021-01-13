Atletico Madrid, Sevilla'yı rahat geçti

İspanya La Liga'nın 1. hafta erteleme maçında Atletico Madrid, sahasında Sevilla'yı konuk etti.



Wanda Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.



Karşılaşmada Atletico Madrid 17. dakikada Correa'nın golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi.



İkinci yarıda dengeli bir oyun oynamak isteyen Atletico Madrid bu isteğinde başarılı olurken Sevilla'ya karşı kalesini gole kapattı ve 76. dakikaya gelindiğinde Saul ile golü bularak farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atletico Madrid sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 41 puana yükseldi ve Real Madrid'den 2 maç eksik olarak liderliğini sürdürdü. Sevilla ise 30 puanda kaldı.



