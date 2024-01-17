Atletico Madrid, Savic'in bonservisini belirledi

Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin uzun süre gündeminde bulunan Stefan Savic'in bonservis bedelini belirledi.



AS'ın haberine göre; Atletico Madrid, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Karadağlı stoperden bonservis kazanmak istiyor.



Bu doğrultuda harekete geçen Atletico Madrid yönetiminin Savic için 10 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.



Bu rakama gelecek tekliflerin değerlendirileceği aktarıldı.



SEZON PERFORMANSI



Atletico Madrid formasını bu sezon 14 kez giyen Savic, gol ya da asist katkısında bulunamadı.



