İspanya La Liga'da Atletico Madrid, kendi sahasında Granada'yı konuk etti.



Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.



Atletico Madrid 61, Granada 30 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Athletic Bilbao ile deplasmanda karşılaşacak. Granada, kendi sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.





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