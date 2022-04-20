İspanya La Liga'da Atletico Madrid, kendi sahasında Granada'yı konuk etti.
Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Atletico Madrid 61, Granada 30 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Athletic Bilbao ile deplasmanda karşılaşacak. Granada, kendi sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.
Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Atletico Madrid 61, Granada 30 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Athletic Bilbao ile deplasmanda karşılaşacak. Granada, kendi sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.