Atletico Madrid, sahasında takıldı!

İspanya La Liga'da Atletico Madrid, sahasında Granada ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Atletico Madrid, sahasında takıldı!
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20 Nisan 2022 23:17
İspanya La Liga'da Atletico Madrid, kendi sahasında Granada'yı konuk etti.

Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Atletico Madrid 61, Granada 30 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Athletic Bilbao ile deplasmanda karşılaşacak. Granada, kendi sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.

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