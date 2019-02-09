Atletico Madrid Real Madrid maçı canlı hangi kanalda? Atletico Real Madrid maçı saat kaçta?

Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Atletico Madrid-Real Madrid maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

09 Şubat 2019 03:55
Atletico Madrid Real Madrid maçı canlı hangi kanalda? Atletico Real Madrid maçı saat kaçta?
Atletico Madrid-Real Madrid maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. La Liga'nın 23. haftasında Atletico Madrid-Real Madrid karşı karşıya gelecek.

ATLETICO MADRID-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Ligin 23. haftasında oynanacak Atletico Madrid-Real Madrid maçı naklen yayınlanacak.

9 Şubat Cumartesi günü saat 18.15'te oynanacak maç beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.
 
Atletico Madrid-Real Madrid maçı 9 Şubat Cumartesi günü saat 18.15'ten itibaren beIN Sports 3 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.

ATLETICO MADRID-REAL MADRID MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...
Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi. 
İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

- Premier Lig 

Premier Lig'de Manchester City, sahasında Arsenal'ı 3-1 yenerek maç eksiği bulunan lider Liverpool'a yaklaştı.

Şampiyonluk yarışı veren Tottenham, evinde Newcastle United'ı 1-0'lık skorla geçti.

Chelsea'nin sahasında Huddersfield Town'ı 5-0 mağlup ettiği haftada, Manchester United da Leicester City deplasmanında 1-0 galip geldi.

Everton'da Cenk Tosun, Wolverhampton'a 3-1 yenildikleri mücadelede takımının golünde asisti yapan isim oldu. 

Premier Lig'de 25. hafta maçını bu akşam West Ham United ile oynayacak Liverpool, 61 puanla liderlikte yer aldı. Manchester City'nin 59 puana sahip olduğu ligde Tottenham 57, Chelsea 50, Manchester United 48, Arsenal 47 puanla sıralandı.  

- La Liga

Ligin 22. haftasında konuk ettiği Valencia ile 2-2 berabere kalan ve 8 maç sonra puan kaybeden Barcelona, liderliğini korudu.

Zirvenin en yakın takipçisi Atletico Madrid, Real Betis deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü ve üçüncü haftadan sonra ilk kez yenildi.

Real Madrid, evinde Alaves'i 3-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı ve zirveye yaklaştı.

Celta Vigo'nun sahasında Sevilla'yı 1-0 yendiği karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü milli futbolcu Okay Yokuşlu attı.

La Liga'da puanını 50'ye çıkaran Barcelona, zirvedeki yerini korudu. Katalan ekibini, Atletico Madrid 44, Real Madrid 42 ve Sevilla 36 puanla takip etti.

- Serie A 

Son 7 yılın şampiyonu Juventus, Parma'yı ağırladığı maçta 3-1 öne geçmesine rağmen 3-3'lük beraberliğe razı oldu.

Juventus'un en yakın rakibi Napoli, konuk ettiği Sampdoria'yı 3-0 yenerek zirveye bir adım yaklaştı.

Inter'in Bologna'ya 1-0 kaybettiği haftada, Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Roma ile Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, 1-1 berabere kaldı.

Serie A'nın 22. haftasını 60 puanla geçen namağlup Juventus'u, 51 puanlı Napoli ve 40 puanlı Inter izledi.

- Bundesliga 

Almanya liginin zirvesindeki Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih, Bayer Leverkusen'e konuk olduğu maçı 3-1 kaybederek 7 hafta sonra mağlup oldu.

Schalke 04 deplasmanında 2-0 galip gelen Borussia Mönchengladbach, rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirveye yaklaştı.

Stuttgart, Galatasaray'dan transfer ettiği Ozan Kabak'ın da oynadığı maçta Freiburg ile 2-2 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 20. haftasının ardından 49 puana ulaşan Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Borussia Mönchengladbach'ın 7'şer puan önünde liderliğini sürdürdü.

- Ligue 1 

Lider PSG, Olympique Lyon deplasmanında 2-1 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini yaşadı.

Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in de forma giydiği maçta Lille, evinde Nice'i 4-0 yenerek art arda 4. galibiyetini aldı.

Ligue 1'in 23. haftası sonunda 2 maç eksiği bulunan PSG, 56 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 46, Olympique Lyon 43 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

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