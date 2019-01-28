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Atletico Madrid, Morata'yı kiraladı

Chelsea'den kiralanan İspanyol futbolcu Alvaro Morata ile 18 aylık sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA
Atletico Madrid, Morata'yı kiraladı
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28 Ocak 2019 20:30
İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, İngiltere'nin Chelsea takımında forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata'yı, 18 aylığına kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu.

Atletico Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Chelsea ile varılan anlaşma sonrasında doktor kontrolünden geçen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Morata ile 18 aylık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Morata'nın yarın yeni takımında antrenmana çıkacağı bildirildi.

Morata, 2010-2014 yıllarında Real Madrid'de forma giydikten sonra 2014-2016 yıllarında İtalya'nın Juventus takımında oynadı. Daha sonra tekrar Real Madrid'e dönen Morata, 2017'de de Chelsea'ye transfer olmuştu. İspanyol futbolcu bu sezon Chelsea'nin ligde 10 maçında forma giyip 5 gol attı.

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