Atletico Madrid - Manchester City maçında büyük gerginlik

Atletico Madrid ile Manchester City'nin karşı karşıya geldiği maçta büyük gerginlikler yaşandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Atletico Madrid - Manchester City maçında büyük gerginlik
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14 Nisan 2022 00:48
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında Atletico Madrid ile Manchester City'nin karşı karşıya geldiği maçın son dakikalarında ve sonunda büyük gerginlikler yaşandı.

Maçta normal sürenin son dakikalarına girilirken Atletico'dan Savic, Phil Foden'ın sakatlık geçirmesinin ardından yanına giderek rakibini saha dışına doğru kaldırması büyük gerginliğe neden oldu. İki takım arasındaki tartışma ve kavga güçlükle yatıştırıldı.

Bitiş düdüğünden sonra ise soyunma odalarına giden tünelde iki takım oyuncuları karşılıklı ağız dalaşına girdi ve itişmeler yaşandı.

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