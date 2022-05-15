Atletico Madrid, Luis Suarez'in ayrılığını duyurdu

İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid, Luis Suarez'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.
Atletico Madrid'in açıklamasında Luiz Suarez ve Hector Herrera'nın gelecek sezon takımda yer almayacağı duyuruldu.
35 yaşındaki Luis Suarez, Atletico Madrid'de çıktığı 81 maçta 34 kez fileleri havalandırdı.
2019 yılında Porto'dan Atletico Madrid'e gelen 32 yaşındaki orta saha Hector Herrera, Atletico Madrid'de 77 maça çıktı, 1 kez gol sevinci yaşadı. Hector Herrera, Atletico Madrid'in ardından kariyerine MLS takımlarından Houston Dynamo FC'de devam edecek.
Atletico Madrid'in açıklamasında Luiz Suarez ve Hector Herrera'nın gelecek sezon takımda yer almayacağı duyuruldu.
35 yaşındaki Luis Suarez, Atletico Madrid'de çıktığı 81 maçta 34 kez fileleri havalandırdı.
2019 yılında Porto'dan Atletico Madrid'e gelen 32 yaşındaki orta saha Hector Herrera, Atletico Madrid'de 77 maça çıktı, 1 kez gol sevinci yaşadı. Hector Herrera, Atletico Madrid'in ardından kariyerine MLS takımlarından Houston Dynamo FC'de devam edecek.
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