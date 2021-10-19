Atletico Madrid - Liverpool maçı canlı olarak Tuttur'da

Atletico Madrid ile Liverpool Şampiyonlar Ligi 3. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Atletico Madrid galibiyetine 2,90'lık oran verilirken Liverpool galibiyetine 1,92 ve beraberliğe ise 2,90 oran verildi. Maçın 2,5 ALT oranı 1,58 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,86 olarak bültende yer aldı.
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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Maçta İlk golü Atletico Madrid'in atmasına 1,98'lik oran verilirken ilk golü Liverpool'un atmasına 1,62 ve Gol olmaz seçeneğine ise 7,50'lik oran uygun görüldü.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Karşılaşmada Karşılıklı gol var seçeneğine 1,68'lik oran verilirken Karşılıklı gol yok seçeneğine ise 1,74'lük oran belirlendi.
İLK GÜN TÜM İDDAA KUPONLARIN HEDİYE
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Atletico Madrid galibiyetine 2,90'lık oran verilirken Liverpool galibiyetine 1,92 ve beraberliğe ise 2,90 oran verildi. Maçın 2,5 ALT oranı 1,58 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,86 olarak bültende yer aldı.
ATLETICO MADRID - LIVERPOOL MAÇINA TUTTUR'DA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Maçta İlk golü Atletico Madrid'in atmasına 1,98'lik oran verilirken ilk golü Liverpool'un atmasına 1,62 ve Gol olmaz seçeneğine ise 7,50'lik oran uygun görüldü.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Karşılaşmada Karşılıklı gol var seçeneğine 1,68'lik oran verilirken Karşılıklı gol yok seçeneğine ise 1,74'lük oran belirlendi.
İLK GÜN TÜM İDDAA KUPONLARIN HEDİYE
İlk yatırım yaptığın gün iddaa kuponların tuttur'dan hediye. Bu kampanyada, ilk yatırım yaptığın gün ile ertesi gün sabah 06:00 arasında oynadığın kuponların kupon bedelleri, toplamda 30 TL'ye kadar tuttur hesabına bonus olarak yatırılır.
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