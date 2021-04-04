Atletico Madrid kredileri tüketti!

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Atletico Madrid, Sevilla'ya deplasmanda 1-0 yenildi ve zirvede puan farkı erimeye devam etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Atletico Madrid kredileri tüketti!
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04 Nisan 2021 23:56
İspanya La Liga'nın 29. haftasındaki dev maçta lider Atletico Madrid, deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadeleyi Sevilla 1-0 kazandı ve Atletico Madrid şampiyonluk yolunda bir darbe daha aldı.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Sevilla'ya galibiyeti getiren gol, 70. dakikada Acuna'dan geldi. Öte yandan Sevilla'da Ocampos, 8. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Oblak'ı geçemedi.

Bu sonucun ardından yenilmediği son 4 haftada 10 puan toplayan Sevilla, puanını 58 yaptı ve 5. sıradaki Betis ile aradaki farkı 12'ye yükselterek Şampiyonlar Ligi bileti için büyük bir adım daha attı. Lider Atletico Madrid ise son 5 maçında 7 puan kaybederek 66 puanda kaldı ve Real Madrid ile aradaki farkın 3'e, 1 maçı eksik olan Barcelona ile aradaki farkın ise 4'e düşmesine engel olamadı.

La Liga'nın 30. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Betis ile karşılaşacakken, Sevilla ise Celta Vigo deplasmanına gidecek.



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