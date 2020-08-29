Atletico Madrid, Kalinic'e 4 milyon euro istedi

Atletico Madrid, Hırvat golcüsü Nikola Kalinic için 4 milyon euro bonservis istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Atletico Madrid, Kalinic'e 4 milyon euro istedi
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29 Ağustos 2020 11:21
Beşiktaş, Atletico Madrid'den Montero'nun yanı sıra almak istediği Hırvat santrfor Nikola Kalinic için de görüşmelerini sürdürüyor. Ancak İspanyolların istediği rakam siyahbeyazlıları zora soktu.

Madrid ekibi, bir yıllık sözleşmesi kalan 32 yaşındaki oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmamıştı. Bunun üzerine bonservis pazarlığına oturan Beşiktaş, 4 milyon Euro'luk taleple karşılaştı.

Rakamı fazla bulan yönetim, indirime gidilmesi halinde pazarlıkların devam edebileceğini bildirdi.

Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Kalinic ise 1.5 milyon Euro maaş artı 1 milyon Euro bonusla büyük oranda ikna edildi.

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