İspanya La Liga'nın 22. haftasında Atletico Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan maçı ev sahibi Atletico Madrid 1-0 kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 73. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.
Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Atletico Madrid, puanını 41'e yükseltti. Athletic Bilbao ise son 5 maçta 3. kez mağlup olarak 32 puanda kaldı.
Atletico Madrid, gelecek hafta Real Madrid'e konuk olacak. Athletic Bilbao ise Girona'yı ağırlayacak.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 73. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.
Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Atletico Madrid, puanını 41'e yükseltti. Athletic Bilbao ise son 5 maçta 3. kez mağlup olarak 32 puanda kaldı.
Atletico Madrid, gelecek hafta Real Madrid'e konuk olacak. Athletic Bilbao ise Girona'yı ağırlayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ