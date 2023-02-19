Atletico Madrid istim üstünde

Atletico Madrid, Real Madrid derbisi öncesi Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup ederek moral depoladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Atletico Madrid istim üstünde
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19 Şubat 2023 22:37
İspanya La Liga'nın 22. haftasında Atletico Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan maçı ev sahibi Atletico Madrid 1-0 kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 73. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.

Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Atletico Madrid, puanını 41'e yükseltti. Athletic Bilbao ise son 5 maçta 3. kez mağlup olarak 32 puanda kaldı.

Atletico Madrid, gelecek hafta Real Madrid'e konuk olacak. Athletic Bilbao ise Girona'yı ağırlayacak.

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