Atletico Madrid'in Depay planı!

Atletico Madrid, Barcelona'da teknik direktör Xavi'nin kadroda düşünmediği Memphis Depay için planını belirledi.



İspanyol basınında yer alan habere göre, Diego Simeone'nin ekibinin, Barcelona'ya Depay için 5 milyon euro vermeye hazır olduğu aktarıldı.



Madrid temsilcisinin, bu teklifinin kabul edilmemesi durumunda Depay için Belçikalı yıldız Yannick Carrasco'yu Barcelona'ya vermeyi planladığı belirtildi.



Depay'ın adı transfer döneminde Türkiye'den Galatasaray'la da anılmıştı. İngiliz basını da, Newcastle United'ın yıldız isme ilgisinin olduğunu yazmıştı.



28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Barcelona'da sadece 4 maçta sahaya çıktı. Depay, bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı. Hollandalı yıldızın Katalan deviyle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.





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