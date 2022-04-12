Atletico Madrid'in Crespo teklifi ortaya çıktı!

Süper Lig'in 32. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerin gizli kahramanı Miguel Crespo performansıyla yine dikkat çekmeyi başardı. 25 yaşındaki Portekizli futbolcuya gelen teklif de ortaya çıktı.
Kadıköy'de oynanan dev derbiye Avrupa takımlarının scoutları da adeta akın etti. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın yıldızları, İngiliz, Fransız, İspanyol ve İtalyan kulüplerinin listelerinde yer alırken maç boyunca scoutlar da bol bol not tuttu.
GELEN TEKLİF ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Crespo'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tivibu'nun haberine göre Atletico Madrid, derbide de izlediği Crespo için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.
İspanyol ekibinin gelecek yıl Crespo'yu 1 milyon euro bedel karşılığında 1 yıllığına kiralamak istediği ve bir sonraki yıl için de 11 milyon euroluk satın alma opsiyonu koymak istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.
SPORX, 16 ŞUBAT'TA DUYURMUŞTU
Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncusu için 1,2 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro satın alma opsiyonu teklif etti. Ancak Fenerbahçe bu teklife cevap vermediği için İspanyol ekibi sonuca ulaşamadı.
Portekizli futbolcun için transferin son günlerine kadar bekleyen İspanyol ekibi, Crespo'da ısrarcı olurken; ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte de bu transfer gerçeklememiş oldu.
Kadıköy'de oynanan dev derbiye Avrupa takımlarının scoutları da adeta akın etti. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın yıldızları, İngiliz, Fransız, İspanyol ve İtalyan kulüplerinin listelerinde yer alırken maç boyunca scoutlar da bol bol not tuttu.
GELEN TEKLİF ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Crespo'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tivibu'nun haberine göre Atletico Madrid, derbide de izlediği Crespo için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.
İspanyol ekibinin gelecek yıl Crespo'yu 1 milyon euro bedel karşılığında 1 yıllığına kiralamak istediği ve bir sonraki yıl için de 11 milyon euroluk satın alma opsiyonu koymak istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.
SPORX, 16 ŞUBAT'TA DUYURMUŞTU
Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncusu için 1,2 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro satın alma opsiyonu teklif etti. Ancak Fenerbahçe bu teklife cevap vermediği için İspanyol ekibi sonuca ulaşamadı.
Portekizli futbolcun için transferin son günlerine kadar bekleyen İspanyol ekibi, Crespo'da ısrarcı olurken; ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte de bu transfer gerçeklememiş oldu.