Atletico Madrid ile Villareal'den sessiz maç

La Liga'nın 5. haftasında Atletico Madrid'le Villareal karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; atleticodemadrid.com
Atletico Madrid ile Villareal'den sessiz maç
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03 Ekim 2020 18:51
La Liga'da 5. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Villareal, Wanda Metropolitano'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte, bu sezon 3 maç oynayan Atletico Madrid puanını 5'e yükseltti. 5 maç oynayan Villareal ise 8 puana yükseldi.

Atletico Madrid, La Liga'nın 6. haftasında Celta Vigo'ya konuk olacak. Villareal aynı haftada Valencia ile sahasında karşılaşacak.



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