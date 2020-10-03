Atletico Madrid ile Villareal'den sessiz maç

La Liga'da 5. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Villareal, Wanda Metropolitano'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte, bu sezon 3 maç oynayan Atletico Madrid puanını 5'e yükseltti. 5 maç oynayan Villareal ise 8 puana yükseldi.
Atletico Madrid, La Liga'nın 6. haftasında Celta Vigo'ya konuk olacak. Villareal aynı haftada Valencia ile sahasında karşılaşacak.
Bu sonuçla birlikte, bu sezon 3 maç oynayan Atletico Madrid puanını 5'e yükseltti. 5 maç oynayan Villareal ise 8 puana yükseldi.
Atletico Madrid, La Liga'nın 6. haftasında Celta Vigo'ya konuk olacak. Villareal aynı haftada Valencia ile sahasında karşılaşacak.