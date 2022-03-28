Atletico Madrid, Griezmann'ın bonservisini alıyor!

Atletico Madrid, Barcelona'dan kiraladığı eski oyuncusu Antonine Griezmann'ın bonservisini alıyor.



İspanyol basınında yer alan haberde, Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'nin, Fransız futbolcunun takımda kalmasını istediği belirtildi.



40 MİLYON EURO



Madrid temsilcisinin de bu gelişmenin ardından Griezmann'ın 40 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı ifade edildi.



LAPORTA AÇIKLAMIŞTI



Barcelona Başkanı Joan Laporta, daha önce Griezmann için yaptığı açıklamada, Fransız futbolcunun, Atletico Madrid'in oynayacağı maçların yarısında forma giymesi durumunda satın alma opsiyonunun devreye gireceğini söylemişti. 31 yaşındaki futbolcu ise sakatlığına rağmen şu ana kadar Atletico'nun oynadığı maçların yüzde 66'sında sahaya çıktı.



Öte yandan basının haberinde, Barcelona'nın da Griezmann'ı elde çıkartmasının önemli bir maaş boşluğu açacağı ve yeni transferler için kullanılacağı kaydedildi.



120 MİLYON EURO ÖDENDİ



31 yaşındaki Griezmann, 2019 yazında Atletio Madrid'den 120 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olmuştu. Fransız yıldız, bu sezon başında ise Atletico Madrid'e kiralandı.





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