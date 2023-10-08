Atletico Madrid, Griezmann ile güldü!

LaLiga 9. hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Real Sociedad ile karşılaştı.



Estadio Civitas Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 22. dakikada Lino, 89. dakikada Griezmann'dan geldi. Sociedad'ın golünü 73. dakikada Mikel Oyarzabal attı.



Bu sonuçla Madrid puanını 19'a yükseltti. Real Sociedad ise 15 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Celta Vigo ile karşılaşacak. Real Sociedad ise Mallorca'yı konuk edecek.



