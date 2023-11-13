La Liga 13. hafta maçında Atletico Madrid ile Villarreal karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 3-1 kazandı.



Karşılaşmanın 20. dakikasında Gerard Moreno ile öne geçen Villareal skoru koruyamadı. 45+1'nci dakikada Axel Witsel'in golüyle beraberliği yakalayan Atletico Madrid devreye eşitlikle gitti. İkinci yarının 80. dakikasında sahne alan Antoine Griezmann takımını öne geçirdi. Maçta son sözü Samuel Lino söyledi. 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Samuel Lino, 85. dakikada attığı golle maçın sonucunu belirledi.



Atletico Madrid'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, karşılaşmanın 89. dakikasında oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, puanını 28'e yükseltti. Villarreal ise 12 puanda kaldı.



Önümüzdeki maç haftasında Atletico Madrid, Mallorca'yı ağırlayacak. Villarreal, sahasında Osasuna'yı konuk edecek.





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