Atletico Madrid, Gallagher'ı açıkladı!

Atletico Madrid, orta sahasını Chelsea'den Conor Gallagher ile güçlendirdi.
İspanyol ekibi, 24 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Atletico Madrid, Gallagher transferi için 42 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Chelsea altyapısından yetişen İngiliz oyuncu, Londra temsilcisinde çıktığı 95 maçta 10 gol attı ve 10 asist yaptı.
İspanyol ekibi, 24 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Atletico Madrid, Gallagher transferi için 42 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Chelsea altyapısından yetişen İngiliz oyuncu, Londra temsilcisinde çıktığı 95 maçta 10 gol attı ve 10 asist yaptı.
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