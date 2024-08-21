Atletico Madrid, Gallagher'ı açıkladı!

Atletico Madrid, Chelsea forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Conor Gallagher'i renklerine bağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; atleticodemadrid.com
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Atletico Madrid, Gallagher'ı açıkladı!
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21 Ağustos 2024 12:51
Atletico Madrid, orta sahasını Chelsea'den Conor Gallagher ile güçlendirdi.

İspanyol ekibi, 24 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Atletico Madrid, Gallagher transferi için 42 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Chelsea altyapısından yetişen İngiliz oyuncu, Londra temsilcisinde çıktığı 95 maçta 10 gol attı ve 10 asist yaptı.

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