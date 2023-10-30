Atletico Madrid evinde kaybetmiyor! 5'de 5

La Liga 11. hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Alaves'i 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Atletico Madrid bu sezon evinde oynadığı beşinci karşılaşmayı da kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid evinde kaybetmiyor! 5'de 5
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30 Ekim 2023 00:59
İspanya La Liga 11 hafta maçında Atletico Madrid ile Alaves karşı karşıya geldi. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 2-1 kazandı. Atletico Madrid bu galibiyetle birlikte bu sezon kendi sahasında oynadığı beşinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Rodrigo Riquelme ve 45+1'nci dakikada Alvaro Morata kaydetti. Alaves'in tek golü 90+6'ncı dakikada Ander Guevara'dan geldi.

Madrid'de milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, puanını 25'e yükselterek zirve takibine devam etti. Konuk ekip Alaves 5 puanda kalırken galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Önümüzdeki maç haftasında Atletico Madrid, Las Palmas deplasmanına gidecek. Alaves ise sahasında Almeria'yı ağırlayacak.

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