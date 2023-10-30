İspanya La Liga 11 hafta maçında Atletico Madrid ile Alaves karşı karşıya geldi. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 2-1 kazandı. Atletico Madrid bu galibiyetle birlikte bu sezon kendi sahasında oynadığı beşinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.



Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Rodrigo Riquelme ve 45+1'nci dakikada Alvaro Morata kaydetti. Alaves'in tek golü 90+6'ncı dakikada Ander Guevara'dan geldi.



Madrid'de milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmada süre almadı.



Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, puanını 25'e yükselterek zirve takibine devam etti. Konuk ekip Alaves 5 puanda kalırken galibiyet hasreti 7 maça çıktı.



Önümüzdeki maç haftasında Atletico Madrid, Las Palmas deplasmanına gidecek. Alaves ise sahasında Almeria'yı ağırlayacak.



